A Bisceglie il 25 aprile all'insegna dell'arte e della buona tavola

Ilall'insegna dell'e della. Asarà possibile trascorrere una giornata alla scoperta delle più interessanti bellezze storiche e architettoniche del borgo antico.Il tour partirà alle 10,30 da piazza Margherita, con la guida turistica affidata alla storica dell'arte prof. Irene Frisari. Dopo il racconto della storia del Castello Svevo-Angioino e della Torre Normanna, il tour proseguirà lungo le fortificazioni del pentagono difensivo di Bisceglie: Mura Aragonesi, antiche torri e palazzi.Alle 13, sosta obbligata per un pranzo tipico a base di mare e terra.Il pomeriggio sarà riservato alla visita guidata al meraviglioso Duomo romanico e al museo diocesano, autentico scrigno di opere d'arte a carattere religioso e non.Il 25 aprile culturale è una idea originale per vivere tra storia, arte, cucina tipica e bellezza questa piacevole ricorrenza.Il costo di partecipazione è di. I posti sono limitati: per info e prenotazioni