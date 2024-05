 Nicola Tullo: le opere e i giorni  la memoria di una artista

L'appuntamento del 21 maggio prossimo, dedicato alla figura del maestro Nicola Tullo, recentemente scomparso, organizzato in collaborazione con il Liceo Artistico "Federico II-Stupor Mundi" di Corato, si propone prima di tutto di tenere viva la memoria di una artista che tanto ha inciso sulla vita culturale della città. In secondo luogo, l'intento dell'incontro consiste nell'indagare la personalità dell'artista, nativo di Bitonto, provando a non disperderne il patrimonio culturale ed umano e favorendo la comprensione critica del suo lavoro, attraverso la documentazione degli avvenimenti e degli incontri più significativi della sua carriera. Facendo seguito alla capillare azione di informazione e sensibilizzazione degli studenti partecipanti al Concorso "Cataldo Leone" (dedicato per questa edizione proprio all'artista in parola), svolta precedentemente nelle scuole medie inferiori e superiori della città di Corato, l'evento si rivolge, in questa occasione, ad un pubblico più vasto e variegato, grazie al contributo di studiosi che si sono occupati della sua attività, nonchè a testimoni diretti del suo poliedrico impegno in molti campi della cultura.IL PROGRAMMA DELLA SERATA:Saluti: -S.Gallo-Dirigente LICEO ARTISTICO "Federico II-Stupor Mundi"-C.De Benedittis-Sindaco-F.P.Ricci-Sindaco del Comune di BitontoIntroduce:-M.Tommasicchio-Associazione "Cataldo Leone"Interventi: -P.Tullo-La pittura pugliese nel 2° dopoguerra -P.Pisani-Nicola Tullo, un artista col -N.Pice-La pinacoteca NINIVE a Bitonto -R.Mazzilli-Nicola Tullo: passione politica e intelligenza critica -A.Paparella-Nicola Tullo, il professoreDurante la manifestazione sarà proiettato un cortometraggio sull'artista a cura di P.Tullo e P.Pisani