Primi passi in Sicurezza mercoledì la giornata conclusiva

Un progetto per i bambini della scuola primaria di prevenzione delle problematiche del piede e relative posturali

Giornata conclusiva della prima edizione del progetto "I primi passi in sicurezza"presso il chiostro comunale del comune di Corato.Il Progetto "Primi Passi in Sicurezza",supportato dalla famiglia Scaringella, azienda Corgom, e organizzato dall'associazione Salute e Sicurezza ODV, ha avuto l'obiettivo di dedicare attenzione ai piccini delle scuole elementari di Corato, attraverso la prevenzione di problematiche del piede e relative posturali con due professionisti il dottor Savino Mastrorillo, medico esperto in medicina fisica e riabilitativa presso il Centro Riabilitazione Frangi – Acquaviva delle Fonti e della dottoressa Annapia Carenza, fisioterapista presso il Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione – P.O. "Umberto I" di Corato