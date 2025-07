A Corato è attivo il “Telefono amico emergenza caldo”

Powered by

Per fronteggiare l'emergenza caldo e fornire un supporto durante il periodo estivo è possibile usufruire delper offrire un sostegno, soprattutto alle persone sole e non autosufficienti, a partire dagli anziani.Il servizioè contattabile al numero verdeda chiunque ne avvertisse la necessità e ha lo scopo di affrontare tempestivamente problematiche di grave marginalità ed emergenza sociale nell'ambito territoriale dei comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi.Il servizio "Telefono amico emergenza caldo" del Pronto Intervento Sociale è un servizio gestito dalla Cooperativa Sociale CAPS e coinvolge la rete "Ruvo Solidale in LINEA Comune".