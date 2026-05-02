In cammino da Corato a Santiago: Norbert parte per il suo viaggio a piedi
In cammino da Corato a Santiago: Norbert parte per il suo viaggio a piedi
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In cammino da Corato a Santiago: Norbert parte per il suo viaggio a piedi

Durante il suo viaggio, iniziato ieri, sarà supportato e accompagnato dal Comitato Via Francigena del Sud

Corato - sabato 2 maggio 2026 11.03
Con grande emozione ha avuto ufficialmente inizio ieri da Corato il viaggio a piedi di Norbert, pellegrino coratino di 69 anni, austriaco di origine e cittadino di Corato da oltre quarant'anni. Docente universitario di lingua tedesca, Norbert ha deciso di intraprendere il cammino lungo la Via Francigena verso Nord, con destinazione finale Santiago.

https://www.coratoviva.it/notizie/non-abbiate-paura-di-aprirvi-norbert-cammina-da-corato-a-santiago-per-abbattere-i-muri-del-silenzio/

Norbert si è rivolto alla sede del Comitato Via Francigena del Sud Corato–Andria per preparare il suo percorso. Presso la sede gli è stato offerto tutto il necessario per organizzare e avviare il cammino, con particolare attenzione agli aspetti logistici, pratici e all'accoglienza/ ospitalità di cui avrà bisogno nel suo cammino.

Il Comitato ha condiviso con lui momenti di confronto sul significato profondo della Via Francigena e sul valore del pellegrinaggio. Durante il suo viaggio sarà supportato e accompagnato dal Comitato Via Francigena del Sud

Il suo è un cammino profondamente spirituale dedicato a una rinascita alla vita: un percorso interiore iniziato da tempo e che ora prende forma attraverso il viaggio, inteso come un continuo lasciare il vecchio per accogliere il nuovo, in un processo di rinnovamento personale. "Abbiamo ascoltato la sua storia e il messaggio che desidera condividere con tutte le persone che incontrerà lungo il cammino".

«Questo progetto nasce dalla volontà di riappropriarmi definitivamente della mia vita dopo aver affrontato le conseguenze emotive e psicologiche di un abuso prolungato, di natura sessuale, avvenuto durante la mia infanzia e giovinezza» racconta Norbert. «Dopo tanti anni di vari Cammini verso Santiago, mancava all'appello una parte molto importante della Via: quella da casa. Non la casa dove sono nato, ma quella in cui ho cominciato a rinascere: Corato. Intraprenderò questo pellegrinaggio da solo. Sarà un cammino dentro di me, una testimonianza del fatto che, nonostante un passato difficile, è possibile ritrovare una strada, una via d'uscita per tornare a vivere. Durante il percorso, avrò l'opportunità di condividere le mie esperienze di vita, offrendo una testimonianza concreta della possibilità di affrontare e superare i nostri demoni più terrificanti e di trasmettere un messaggio di speranza a chiunque si riconosca in queste parole».

A quanti lo accoglieranno lungo il percorso - dice la presidente prof.sa Adele Mintrone - rivolgiamo sin da ora un sentito ringraziamento per l'attenzione e la cura che sapranno dedicare ai suoi passi. Non è il primo pellegrino a cui diamo supporto per iniziare un cammino : negli ultimi anni abbiamo offerto supporto a giovani che sono partiti da Corato e Canosa per Roma attraverso la via Francigena , a gruppi di adulti partiti da Andria per il tratto Francigeno della Tuscia. Ogni volta è una grande emozione per noi tutti del Comitato.

Per noi è stato un onore apporre sulla sua credenziale il primo timbro della tappa di partenza. Ieri, presso la Chiesa Santa Maria Greca, gli abbiamo augurato ufficialmente "Buon cammino" all'inizio di questa significativa esperienza.

Cogliamo inoltre l'occasione per ricordare che presso la nostra sede è possibile, per chiunque desideri intraprendere un cammino, ritirare le credenziali, disponibili immediatamente in sede, insieme a guide cartacee, timbri ufficiali e informazioni utili per organizzare il proprio percorso.

Il viaggio sarà raccontato anche sui social, sul profilo instagram @norbert_coratosantiago.
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