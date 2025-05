A Corato il terzo appuntamento di "Chiavi di lettura nell'anno giubilare 2025"

Terzo appuntamento per l'itinerario. L'iniziativa, in collaborazione con la, è stata fortemente voluta dal cenacolo cittadino del movimentoe pensata come un percorso per entrare appieno nel significato del Giubileo a livello storico, spirituale e culturale.Questo nuovo incontro si terrà giovedì 8 maggio, alle ore 19.30, nel salone parrocchiale "S.M. Greca" in via Leonello. Avrà come temae sarà guidato da. Sacerdote, attualmente parroco della chiesa "Santa Maria Greca", è anche referente diocesano per il Giubileo 2025.Il programma prevede altri due appuntamenti tra marzo a giugno 2025 in diverse location cittadine, a cui seguirà una tappa finale con il pellegrinaggio alla chiesa giubilare cittadina, Chiesa Matrice.