Confraternita SS Rosario
Religione

A Corato la Festa della Madonna del Rosario, il programma completo

Questa sera il concerto del Gruppo Damadaka. Martedì 7 ottobre la processione

Corato - venerdì 3 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Ottobre è mese missionario, mese mariano, mese del Rosario con la memoria della Beata Vergine del Rosario. La Chiesa si accinge a proclamare il prossimo 19 ottobre la santità di Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario e fondatore del culto e della devozione alla Vergine e del santuario a lei dedicato. La sua missione è stata quella di diffondere la preghiera del Rosario e i misteri della vita di Cristo, unendosi a Maria Madre e Maestra spirituale.

Questa forma di preghiera ben si inquadra nel cammino spirituale di un cristianesimo che, dopo duemila anni, non ha perso nulla della freschezza degli origini e si sente spinto dallo Spirito di Dio a "prendere il largo" (duc in altum!) per ridire, anzi "gridare", Cristo come Signore e Salvatore, come «la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6), come «traguardo della storia umana, il fulcro nel quale convergono gli ideali della storia e della civiltà» (Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae, n° 1).

«Invitiamo tutti, pertanto, a partecipare alla Novena e al Triduo, affinché alla scuola della Vergine del Rosario, lo Spirito Santo "infonda in noi un intenso desiderio di essere santi per la maggior gloria di Dio" (GE n° 177), sì da raggiungere pienezza di vita lungo il cammino della quotidianità» affermano il priore Enzo Losapio e il parroco Luigi Tarantini «Vi aspettiamo per cantare con Maria le grandi cose che il Signore in Lei ha compiuto e che non mancherà di compiere anche in mezzo a noi e in ciascuno di noi».

IL PROGRAMMA


Novena fino al 6 ottobre
ore 18:00 Santo Rosario e Invocazione alla Vergine
ore 18:30 Santa Messa presieduta dal Parroco don Luigi Tarantini.

Venerdì 3 ottobre, ore 19:30
"E ona so' li stelle", il culto mariano nel canto tradizionale del Sud Italia. Concerto di parole e musica del Gruppo Damadaka.

4-5-6 ottobre Triduo predicato da don Luigi Ciprielli, vicario parrocchiale di San Paolo - Barletta
ore 18:00 Santo Rosario e Invocazione alla Vergine
ore 18:30 Santa Messa\\

Domenica 5 ottobre
ore 08:30 Santa Messa al Cimitero
ore 09:45 Santa Messa
ore 11:15 Santa Messa
ore 12:00 Supplica alla B.V.M. del Santo Rosario di Pompei
ore 18:00 Santo Rosario e Invocazione alla Vergine
ore 18:30 Santa Messa

Martedì 7 ottobre - Festa della B.V.M. del Rosario
ore 08:30 Santa Messa
ore 10:00 Santa Messa
ore 18:00 Santa Messa
ore 19:00 Processione lungo le seguenti vie: chiesa parrocchiale, via S. Domenico, via Fonseca, piazza XX Settembre, via Pietro Aretino, via Capoccio da Roma, via XXIV Maggio, via Bronzetti, via Ponchielli, via Giotto, via Andrea Doria, via Paizzi, piazza Bramante, via Giotto, piazza Buonarroti, piazza Savoia, via Avezzano, C.so Cavour, via S. Domenico, chiesa parrocchiale.

Sabato 11 ottobre, ore 20.00
Estrazione dei numeri vincenti della lotteria del Rosario
  • Madonna del Rosario
