A Corato la Festa della Madonna del Rosario, il programma completo

IL PROGRAMMA

Novena fino al 6 ottobre

Venerdì 3 ottobre, ore 19:30

4-5-6 ottobre Triduo

Domenica 5 ottobre

Martedì 7 ottobre - Festa della B.V.M. del Rosario

Sabato 11 ottobre, ore 20.00

Ottobre è mese missionario, mese mariano, mese del Rosario con la memoria della Beata Vergine del Rosario. La Chiesa si accinge a proclamare il prossimo 19 ottobre la santità di, apostolo del Santo Rosario e fondatore del culto e della devozione alla Vergine e del santuario a lei dedicato. La sua missione è stata quella di diffondere la preghiera del Rosario e i misteri della vita di Cristo, unendosi a Maria Madre e Maestra spirituale.Questa forma di preghiera ben si inquadra nel cammino spirituale di un cristianesimo che, dopo duemila anni, non ha perso nulla della freschezza degli origini e si sente spinto dallo Spirito di Dio a "prendere il largo" (duc in altum!) per ridire, anzi "gridare", Cristo come Signore e Salvatore, come «la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6), come «traguardo della storia umana, il fulcro nel quale convergono gli ideali della storia e della civiltà» (Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae, n° 1).«Invitiamo tutti, pertanto, a partecipare alla Novena e al Triduo, affinché alla scuola della Vergine del Rosario, lo Spirito Santo "infonda in noi un intenso desiderio di essere santi per la maggior gloria di Dio" (GE n° 177), sì da raggiungere pienezza di vita lungo il cammino della quotidianità» affermano il prioree il parroco«Vi aspettiamo per cantare con Maria le grandi cose che il Signore in Lei ha compiuto e che non mancherà di compiere anche in mezzo a noi e in ciascuno di noi».ore 18:00 Santo Rosario e Invocazione alla Vergineore 18:30 Santa Messa presieduta dal Parroco don Luigi Tarantini."E ona so' li stelle", il culto mariano nel canto tradizionale del Sud Italia. Concerto di parole e musica del Gruppo Damadaka.predicato da don Luigi Ciprielli, vicario parrocchiale di San Paolo - Barlettaore 18:00 Santo Rosario e Invocazione alla Vergineore 18:30 Santa Messa\\ore 08:30 Santa Messa al Cimiteroore 09:45 Santa Messaore 11:15 Santa Messaore 12:00 Supplica alla B.V.M. del Santo Rosario di Pompeiore 18:00 Santo Rosario e Invocazione alla Vergineore 18:30 Santa Messaore 08:30 Santa Messaore 10:00 Santa Messaore 18:00 Santa Messaore 19:00 Processione lungo le seguenti vie: chiesa parrocchiale, via S. Domenico, via Fonseca, piazza XX Settembre, via Pietro Aretino, via Capoccio da Roma, via XXIV Maggio, via Bronzetti, via Ponchielli, via Giotto, via Andrea Doria, via Paizzi, piazza Bramante, via Giotto, piazza Buonarroti, piazza Savoia, via Avezzano, C.so Cavour, via S. Domenico, chiesa parrocchiale.Estrazione dei numeri vincenti della lotteria del Rosario