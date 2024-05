A Corato un incontro ecumenico per la presentazione del libro di Paolo Ricca

Powered by

La Chiesa Valdese di Corato e le Edizioni Magister organizzano un incontro su particolari tematiche ecumeniche trattate nel libro "Amore Bacio Fuoco - le parole di Gesù" di Paolo Ricca.L'evento si svolgeràalle ore, presso lacon ingresso libero.Il libro "", pubblicato dalle Edizioni Magister, raccoglie le riflessioni di Paolo Ricca su temi centrali della fede cristiana, come l'adesione personale, il cammino di fede e la comunicazione del messaggio evangelico. L'autore, tra le voci italiane più autorevoli in ambito teologico, offre una lettura profonda e originale delle parole di Gesù.Il dialogo prevede un confronto tra il pastore valdese Paolo Ricca, già Preside della Facoltà Valdese di Roma, e Filippo D'Alessandro, Delegato nazionale per l'Ecumenismo del "Rinnovamento dello Spirito". Interverrà il pastore della Chiesa Valdese di Corato Vittorio De Palo, modera la dott.ssa Eleonora Loiodice.