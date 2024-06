A Corato un laboratorio di lettura ad alta voce per i bambini dai 6 ai 10 anni

Ilpropone ai bambini dai 6 ai 10 anni della nostra Città che LeggePer viaggiare alla scoperta del mondo, sospesi tra mondo quotidiano e mondi immaginati, attraverso albi illustrati.L'incontro, che sarà condotto da, esperta in letture animate, si terràalle ore0 presso la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis, in via Imbriani, 35.Al termine dell'incontro si raggiungerà piazza Vittorio Emanuele insieme ai genitori che potranno condividere con i figli momenti di lettura individuale.Si invitano infatti i partecipanti a portare un libro adatto per bambini e lasciarlo nella little free library in piazza Vittorio Emanuele, accanto all'area giochi, per prenderne un altro in maniera da favorire il libero scambio di libri.Partecipazione gratuita, previa prenotazione obbligatoria aIniziativa promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro e la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis.