Ida Sassi presenta il suo ultimo libro "Fino all'ultimo battito"

Oggi alle 19, a Trani, nella libreria Luna di sabbia Ubik, la scrittrice di origine coratina Ida Sassi presenta il suo ultimo libro intitolato "Fino all'ultimo battito". Dialoga con l'autrice Mariella Sivo.Un ragazzo assiste non visto a un delitto. Molti anni dopo, a Milano, viene uccisa una giovane donna. Il vicequestore Guido Valenti indaga sulla vita solitaria della vittima, segnata da un'ossessione, l'omicidio della sorella, accaduto tempo prima e rimasto insoluto. Il romanzo racconta l'assillo del ricordo, l'impossibilità di sottrarsi al passato, e al tempo stesso il potere salvifico della memoria. Guido Valenti è convinto che tutto abbia avuto inizio in un'estate lontana ma l'inchiesta procede a fatica, si smarrisce. Il vicequestore ha perso la capacità di intuire le vite degli altri. Il rapporto appena iniziato tra lui e la sua compagna Isabella è in crisi e la perdita, la scontentezza di sé si trasformano in ostacoli, nel lavoro e nella vita. Per ritrovare se stesso e per intuire il percorso dell'assassino, Guido Valenti dovrà guardare dentro sé stesso e affrontare le sue paure.Ida Sassi, nata a Bari, è laureata in Fisica all'Università di Padova e da molti anni vive e lavora a Milano. Ha due figlie, due nipoti e un cavallo. Per diverso tempo si è occupata di letteratura francese, traducendo diversi romanzi per Adelphi e Newton Compton. Per Leone Editore ha pubblicato La morte dimenticata (2021), In debito con la morte (2021) Io ti troverò (2022) e Fino all'ultimo battito (2023).