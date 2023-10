A piccoli passi contro gli inconvenienti

Dopo la pausa estiva, sono già state tre le presentazioni che hanno fatto conoscere ancora di più la lunga storia della sarta che avrebbe voluto morire da maestra in pensione, ma che morì con l'ago in mano: una a Corato, presso Terrazza Ferrara, quindi a Roma presso la bellissima libreria Racconti ritrovati e infine a Conversano dove l'autrice è stata ospite della Rassegna d'autunno.Gli inconvenienti che hanno costellato l'esistenza di Titina sono stati molti e non certo piccoli: due guerre mondiali, lutti, stravolgimenti sociali e culturali a cui si sono alternate le soddisfazioni di una madre e di una moglie che non ha fatto altro che cucire notte e giorno, a Natale e nei giorni qualunque, per consegnare gli abiti, guadagnare e usare il denaro per far studiare le figlie fino alla laurea, affinché diventassero indipendenti dai mariti che sarebbero arrivati.Orgogliosa e determinata, Titina non si perde d'animo, si rimbocca le maniche e affronta a testa alta tutte le battaglie a cui il destino la mette di fronte.Con determinazione e amore per la scrittura, Luciana De Palma, affiancata nelle varie presentazioni ora da Federico Lotito, poeta, scrittore di racconti e di testi teatrali, ora da Mariella Sivo, presidentessa dell'Associazione Culturale I libri di Medea, continua a coinvolgere i lettori, stimolandoli sulla riflessione di cosa accade quando la storia quotidiana, quella comune, scritta con la s minuscola, incontra la grande Storia, quella che riempirà le pagine dei libri, quella con la S maiuscola, fatta da chi ha nelle proprie mani il potere di scatenare guerre o di mantenere la pace.In attesa di vederlo spiccare il volo per il Canada, dove la casa editrice Turnstone si sta occupando di tradurlo in inglese, Piccoli inconvenienti prima della felicità, Les Flaneurs edizioni sarà presentato da Luciana De Palma e dalla psicologa Irene Ricci il 10 novembre a Modugno per la rassegna de I venerdì letterari, organizzata da Antonio Stragapede, presidente di Rinascita per Modugno.