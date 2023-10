Assicurati al successo il libro per riuscire nella tua vita professionale

Sei un professionista, un impren- ditore o un titolare di Partita Iva? Sei incline alle sfide e hai voglia di vincere? Grazie a questo libro imparerai come affrontare le dif- ficoltà con consapevolezza, come visualizzare chiaramente la stra- da per il successo e accogliere il cambiamento nella tua attività e nella tua vita. In un mondo dove regna il fatalismo ma il successo sembra dietro l'angolo, raggiungi- bile da chiunque abbia la fortuna dalla sua parte, Antonio Arbore invita il lettore a percorrere con lui i sentieri, a volte impervi, della realtà, in cui un professionista può costruire la sua storia e rispettabi- lità grazie a strumenti alla portata di tutti come la visualizzazione, la pianificazione, l'organizzazione e la realizzazione. L'entusiasmo è la spinta iniziale per ogni storia di successo, ma la costanza, l'im- pegno e il lavoro quotidiano sono attitudini che vanno fortificate giorno dopo giorno. In questo libro scoprirai come.