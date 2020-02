La 15^ edizione del Festival Fiero del Libro parte dai più piccoli

Ha inizio oggi, a partire dalle ore 18:30, l'edizione speciale #quindiciannidiemozioni del Festival "Fiero del Libro" organizzato presso la Libreria Secopstore di Corato, dal tema "La scrittura è pop, rock and soul".Quest'anno il Festival si articolerà in diversi appuntamenti che coinvolgeranno Corato e non solo, per festeggiare i 15 anni della Secop Edizioni, i suoi libri, i suoi autori e soprattutto i suoi lettori.Il tema della scrittura sarà affrontato sotto diversi aspetti e stili, spaziando tra le diverse Collane della Casa Editrice, e fornendo diverse occasioni di confronto con tanti ospiti.Si inizia, quindi, questa sera, partendo dai più piccoli. Presentato per la prima volta nel formato originale, realizzato dai piccoli bimbi della sez. C della Scuola dell'Infanzia "Polivalente" in occasione dell'ultima edizione della Festa del Libro dell'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi", "Il bello di essere Amici" diventa un libro vero.«Un lavoro bellissimo che abbiamo pubblicato con piacere nella Collana "La scuola che ci piace", perché sono tante le strade da percorrere per portare i bambini a scoprire il piacere della lettura» - comunicano gli editori. «I protagonisti della serata saranno loro, accompagnati dalle insegnanti Nicolangela Falco e Simonetta Ferrieri».La serata sarà aperta dal saluto della Dirigente Prof.ssa Maria Rosaria De Simone, e coordinata da Raffaella Leone.