Al cimitero non vai se l'auto non hai: sospeso il servizio navetta per il mese di Giugno

Disagi per coloro che non possiedono un mezzo o che per problemi di deambulazione non possono raggiungere il cimitero a piedi

Brutta notizia per i cittadini di Corato: per tutto il mese di giugno infatti, sarà sospeso il servizio navetta comunale che portava al cimitero, come si apprende da un cartello esposto nei pressi del camposanto.Non sappiamo con certezza se il problema sia di mezzi o di personale, ciò che è certo è il disagio che purtroppo va a colpire le fasce più deboli della cittadinanza (anziani e disabili).Per andare a portare un fiore sulla tomba dei tuoi cari estinti non ci sono dunque alternative: o sei in forma, o sei automunito, o hai uno chaffeur. Altrimenti niente cimitero.Speriamo che l'articolo arrivi a chi di dovere e faccia sì che si trovi una soluzione.