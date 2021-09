Al Gran Shopping Mongolfiera torna lo “Show a 4 zampe - Social edition”

Al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta i cani di tutte le razze, dimensioni ed età si confermano i benvenuti. Sabato 25 e domenica 26 settembre, dalle 11 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, torna lo "Show a 4 zampe - Social edition" con due giorni ricchi di appuntamenti per i nostri amici pelosi. In collaborazione con l'Enci, nella due giorni di attività, si potrà assistere e partecipare con il proprio animale ad esercizi di agility, obbedienza e condotta, a dimostrazioni di esercizi di difesa e di handler con educatori cinofili professionisti, a disposizione anche per dare consigli e provare a risolvere problemi; si parlerà anche della figura dello psicologo del cane, ancora poco conosciuta."Quando due anni fa inaugurammo l'area dog, ci eravamo ripromessi di non lasciarla soltanto a disposizione dei clienti, ma di animarla. Ci ha fermato solo la pandemia, ma riprendiamo con questo evento di fine estate e le temperature perfette per correre e divertirsi all'aria aperta, e in tutta sicurezza, con i nostri amici a 4 zampe" dichiara Antonio Rosiello, vice direttore del Gran shopping, che aggiunge: "Il nostro interesse per i cani, soprattutto i più sfortunati, è reale. Tanto da aver fatto molto in questi anni anche al di fuori degli eventi. Abbiamo adottato i cani del quartiere dando loro un riparo. Di recente inoltre sono stati adottati due cuccioli, entrambi trovatelli, diventati una vera e propria mascotte del centro, a cui sono state date due belle cucce e i nomi di Luca e Filippo, che ormai fanno parte della nostra squadra, coccolati e nutriti dai nostri collaboratori che si prendono quotidianamente cura di loro".Appuntamento dunque per il fine settimana del 25 e 26 settembre.