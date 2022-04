Alberto di Monaco in visita al parco nazionale dell'Alta Murgia

Continua la visita in Puglia diche ha fatto tappa al parco nazionale dell'Alta Murgia. Il principe monegasco ha inaugurato una targa che celebra il legame storico del castello del Garagnone, dove si è svolta la cerimonia, con la dinastia dei Grimaldi. All'evento hanno presenziato anche il presidente del parco,, l'assessora regionale all'Ambiente, vicepresidente della provincia Bat e deidei comuni del Parco.«Una giornata memorabile per l'intero territorio murgiano – ha spiegatoTarantini – La comunità del Parco ha avuto il privilegio e la gioia di accogliere il Principe Alberto di Monaco, affascinato dal castello e dalla meraviglia che lo circonda, tra i falchi grillai in volo, le ferule in fioritura e i suoni melodici delle pecore al pascolo. Contrariamente al suo secondo nome "Rocca invisibile" legato alla posizione in altura, il Garagnone vive una fase di una straordinaria visibilità. Oltre ad aver accolto un Principe, è il luogo scelto da Rubini per aprire lo spot "Puglia autentica meraviglia", in onda su numerose TV e canali web».Il Garagnone è anche il luogo che apre lo spot 2022 di Pugliapromozione girato da, raccontando il paesaggio rurale e i suoi elementi più tipici come la pietra affiorante e greggi di pecore al pascolo.