Ecco "Terre di Pietra - Geoeventi nel Parco Regionale dell'Alta Murgia"

Dieci eventi per assaporare e vivere in maniera lenta le bellezze del nostro territorio, questo l'obiettivo di "Terre di Pietra - Geoeventi nel Parco Regionale dell'Alta Murgia"Gli eventi sono organizzati da Macaranga APS e Giuseppe Carlucci guida AIGAE e ufficiale del PNAM, con il patrocinio e contributo del PNAM. La rassegna racconterà ai viaggiatori un itineriario culturale, aspetti visivi e laboriosi, attraverso l'arte, la natura, i cammini lenti, l'enogastronomia e la divulgazione scientifica. Il tutto contestualizzato all'interno dei Geositi di interesse storico e culturale del PNAM per promuovere il valore eccezionale di questo bellissimo territorio.Le iniziative offriranno servizi turistici e animazione territoriale per valorizzare itinerari di fruizione e conoscenza, promozione e realizzazione di passeggiate/naturalistiche e geostoriche; organizzazione di incontri per la scoperta e valorizzazione del patrimonio geologico, naturalistico e storico culturale, materiale e immateriale; incontri con le aziende rurali del territorio e divulgazione degli aspetti silvopastorali e agricolo-produttivi.Saranno realizzati laboratori esperienziali di pratica e conoscenza ambientati in luoghi di interesse storico e turistico con la valorizzazione dei prodotti tipici, mirando a comprendere le complesse relazioni tra gli esseri umani e la raccolta delle piante autoctone a fini gastronomici.Un ciclo di dieci eventi, a partire dal 22 Aprile 2023 fino al 10 Settembre 2023 nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Le iniziative vogliono raccontare un territorio millenario con numerose forme carsiche ipogee ed epigee come lame, doline e inghiottitoi tra i più profondi in Italia, intervallati a masserie, jazzi e a sconfinati pascoli rocciosi. Una ricchezza geologica e geomorfologica significativa per rarità, interesse scientifico, richiamo estetico e valore educativo".Terre di Pietra ha messo in relazione ben 8 aziende agricole diffuse sul territorio del PNAM e 18 operatori a vario titolo. Inoltre è realizzato grazie alla rete dei partenariati:* Macaranga APS – ETS* Comune di Spinazzola* Slow Food "Condotta delle Murge"* "Appoggiati a Me" ONLUS* APS Guide Ufficiali del PNAM* Associazione "Tutti giù per Terra"* Scuola Parentale "Claudio Naranjo"* Apuliae Terrae APS* Centro SUB Corato APS – ETS* Fattoria della Mandorla* Masseria Taverna Nuova* SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale* Alveare da Favola* Murgia Slow Travel – rete turistica