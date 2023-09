Trekking e Scacchi: l’evento organizzato da “Open” e “La Torre del Tempo”

Giocare a scacchi, ma immersi nel verde della Murgia, nel bel mezzo di una pausa durante un trekking: questa l'esperienza immersiva offerta dalle associazioni "" e "". Domenica 24 settembre infatti, per tutti coloro che si iscriveranno, sarà possibile vivere l'esperienza immersiva di un trekking verso lo, per poi sostare e giocare a scacchi (o vivere altre attività) circondati dalla natura. Le iscrizioni sono aperte fino a domani e l'evento sarà confermato in funzione del meteo, entro le 9.00 di domenica stessa.Ore 10.00: ritrovo presso "Il Pilone" a Ruvo e trasferimento in autoOre 10:30: inizio trekking guidato presso Jazzo del DemonioOre 11.30: sosta per gioco libero di scacchi, narrazioni e aperitivo sotto l'alberoOre 12.45: rientro a RuvoConsigli per gli iscritti:Aperitivo: cibi pratici da poter facilmente consumare sotto la quercia.Consigliati: telo e indumenti per trekking escursionistico: Angelica (3348238868), Francesco (3407584055)