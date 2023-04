All'ITET Tannoia si parla di PAC 2023-2027

Il 28 Aprile alle 18:00, presso l'ITET "Tannoia" di Corato, si terrà un convegno sul tema PAC 2023-2027 in cui verranno snocciolate le possibilità di fare impresa per le realtà agricole.Di seguito il programma del pomeriggio:Saluti istituzionali-Dott.ssa Nunzia Tarantini Dirigente scolastico I.T.E.T. Padre A.M. TannoiaINTERVENTI:- Dott. Per. Agr. Ettore Zucaro Presidente Collegio Periti Agrari Bari Tecnico A.P.OI- Dott. Agr. Cataldo Lobascio Tecnico A.P.OI- Per. Agr. Tommaso Loiodice Presidente Nazionale UNAPOL