Altro incidente in città, scontro auto-moto su Via Sant'Elia

Ancora uno scontro per le strade cittadine di Corato: oggi, attorno alle 20:30, un Alfa Romeo ed un motore (con dinamica ancora da accertare), si sono scontrati sulla trafficata Via Sant'Elia. Il conducente del motore è stato sbalzato a terra e al momento non si conoscono le sue condizioni.Sul posto Polizia Locale per i rilievi del caso e 118 per i primi soccorsi.