Troppi incidenti sulla Trani-Corato, Fratelli d'Italia scrive al Prefetto

Sono passate appena 24 ore dall'ennesimo incidente che ha avuto luogo sulla provinciale Trani-Corato. Partendo dalla necessità che si attivino misure concrete per contrastare i continui episodi che si verificano sull'importante arteria extraurbana che collega Corato alla costa, Fratelli d'Italia Corato ha inviato una missiva indirizzata ai prefetti delle province di Bari e Bat, al presidente della provincia Bat e al sindaco metropolitano, e infine al sindaco di Corato Corrado De Benedettis.«Il sottoscritto, Commissario del Circolo territoriale Fratelli d'Italia di Corato pone, con urgenza, alla Vostra cortese attenzione la grave e non più differibile situazione della strada provinciale 238, che collega Corato con Trani. Tale arteria stradale è, da molto tempo, teatro di gravi incidenti che hanno provocato numerosi morti e feriti gravi. Tali incidenti devono essere imputati al mancato rispetto dei limiti di velocità e delle norme del codice della sicurezza stradale da parte degli utenti. Le misure messe finora in atto non si sono rivelate sufficienti a tutelare la sicurezza stradale. Pertanto si chiede alle SS.VV. di adottare gli opportuni provvedimenti».