Incidente sulla Corato-Ruvo: 37enne in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato la notte scorsa sulla, a circa un chilometro dal centro abitato di Corato. Per cause ancora in fase di accertamento, una donna di, residente a Corato, ha perso il controllo della sua Peugeot, uscendo di strada.L'utilitaria, che procedeva in direzione Corato, ha sfondato una recinzione ed è precipitata in un terreno situato qualche metro più in basso rispetto alla sede stradale. L'impatto è stato violento e la conducente è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo.Immediato l'intervento dei, che hanno dovuto utilizzare attrezzature speciali per estrarre la donna dall'abitacolo e mettere in sicurezza l'auto. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118.La donna, che ha riportato un trauma cranico, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in codice rosso all'dove è stata sottoposta a cure intensive. Le sue condizioni sono serie, ma al momento non si hanno ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.Le forze dell'ordine stanno indagando per determinare le cause esatte dell'incidente, esaminando la dinamica e raccogliendo testimonianze per chiarire se vi siano stati fattori esterni o condizioni della strada che possano aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.L'incidente ha suscitato grande apprensione tra i passanti. Le autorità raccomandano la massima prudenza agli automobilisti che percorrono quel tratto di strada, scenario di numerosi incidenti simili nel corso degli anni, alcuni anche con esiti mortali.