Ancora un incidente sulla Corato-Trani: coinvolte una Punto e un'Audi

Ancora un incidente a funestare l'ormai tristemente nota strada che collega Corato a Trani. Questa mattina, poco prima delle 12, due auto, una Fiat Grande Punto e un'Audi A6 Avant, si sono scontrate.Ingenti danni ai due mezzi, non si conoscono, al momento, le condizioni delle persone coinvolte. Dinamica in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sono intervenuti sul posto Polizia Locale, mezzi di soccorso del 118 e carro attrezzi per portare via le due auto protagoniste dello scontro.A dieci giorni dell'incidente mortale che ha visto coinvolto un nostro concittadino dunque, ancora uno scontro su una strada che è nei fatti, davvero poco sicura.