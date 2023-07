“Paradiso”: la prima mostra artistica sull’intelligenza artificiale

Si è tenuta ieri la prima mostra artistica del territorio su opere co-prodotte da un artista e da un software di intelligenza artificiale.L'evento, organizzata dal Forum dei Giovani e dall'Osservatorio Astronomico "Andromeda", ha esibito tele raffiguranti soggetti danteschi.La realizzazione delle composizioni ha seguito due passaggi: l'artista ha prima inserito input sul programma di intelligenza artificiale (parole chiave sulla forma, sul colore e altri elementi della raffigurazione), ricevendo poi come output una serie di immagini. L'artista ne ha poi selezionata una, modellandola e ritoccandone i particolari per ottenere la composizione desiderata.Presso il Palazzo vecchio Lamonica presente anche l'installazione di "sonificazione" delle piante, ovvero la traduzione in suono degli impulsi elettrici delle piante, grazie anche all'interazione con gli ospiti presenti in sala.Gli organizzatori ci tengono a ringraziare gli sponsor che hanno contribuito alla mostra e i proprietari del palazzo che hanno ospitato l'evento.