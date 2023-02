Aperilibro parte la rassegna dell'Associazione Fidelis Quadratum

Dopo il successo del Premio della Pace svoltosi a Gennaio l'Associazione Fidelis Quadratum, nata nel 2016 da professionisti, docenti e imprenditori delle citta' di Andria e Corato, inizia questa sera la nuova rassegna "AperiLibro incontro con l'autore" che ogni mese avvicinera' scrittori e lettori in una forma di conoscenza conviviale in collaborazione con la Fidapa sezione di Andria.Primo appuntamento questa sera con Milly Paparella che presenta "L'erba dei conigli" (edizioni Paoline)Il racconto della scrittrice di Busto Arsizio e' molto vivace e coinvolgente, scritto in prima persona, narra la vita di un dodicenne realmente esistito, Alberto Mereghetti (1933-2021), durante gli ultimi anni della Seconda guerra mondiale (1943-1945) a Busto Arsizio (VA).Tra partigiani, fascisti, guerra, fame e povertà, si snoda la vita di Bertino, sveglio e intelligente, che viene coinvolto nella Resistenza locale, diventando staffetta e nascondendo nel sacco dell'erba per i conigli le cose da consegnare.Si tratta sia di un romanzo di formazione sia di un racconto storico.Mediante episodi rocamboleschi, momenti di riflessione e documentazione fotografica dell'epoca, la storia comunica cosa hanno davvero significato quegli anni per i civili, in particolare per i ragazzi.E invita a tenere viva la memoria e la trasmissione di quei valori.Appuntamento questo sera al Namasta' in Piazza Princepessa Margherita ( accanto al Teatro Comunale) a partire dalla ore 18.