Il Presidio del Libro presenta "Il rovescio della guerra": libri e letture per bambini dai 6 ai 10 anni

Dinanzi allo scenario delle guerre che imperversano, anche nei libri si può cercare un punto di riferimento, di riflessione, di conforto. Anche i bambini possono farlo.I bambini assorbono pezzi di notizie di guerra e di morte, che vede coinvolti anche altri bambini, colgono preoccupazioni, angosce, tensioni; assistono alle nostre reazioni, registrano parole quando noi adulti non pensiamo ci stiano ascoltando.I libri, allora, possono venire in soccorso dei grandi perché offrono le parole giuste per affrontare argomenti complessi con i più piccoli. Attraverso i libri possiamo piantare piccoli semi di pace che potranno fiorire, un domani, nelle coscienze dei futuri cittadini.Alla luce di queste considerazioni, il Presidio del Libro di Corato e la Fondazione Luigi e Maria de Benedittis propongono "Il rovescio della guerra", un percorso di letture per bambini dai 6 ai 10 anni per affrontare con delicatezza il tema della guerra, e considerare il suo rovescio.Programma:Mercoledi 22 novembre 2023ore 17.30-18.30Fondazione Luigi e Maria de Benedittis, in via M.R.Imbriani, 35Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari, Einaudi RagazziLe filastrocche di Rodari aprono molte strade alla fantasia dei lettori e invitano a non separare mai il potere dell'immaginazione dalla voglia di conoscere il mondo per cambiarlo e renderlo migliore.Venerdì 24 novembre 2023ore 17.30-18.30Fondazione Luigi e Maria de Benedittis, in via M.R.Imbriani, 35Rossi contro blu di Benjamin Leroy, Sinnos ed.Barbablu e Rossofuoco sono nemici, nemicissimi, e non fanno altro che progettare piani per distruggere l'avversario.Peccato che, tra i soldati feroci e il clangore delle armi, Barbablu e Rossofuoco non si siano mai accorti che nella foresta ci sono altri due eserciti, uno verde e uno nero. Due bande di ragazzini e ragazzine che stanno anche loro combattendo, ma per gioco! È il momento del gioco delle code. Che sembra molto più divertente di farsi la guerra.Lunedì 27 novembre 2023 ore 17.30-18.30Fondazione Luigi e Maria de Benedittis, in via M.R.Imbriani, 35Tilli e il muro di Leo Lionni, Fatatrac ed.Scritta da Leo Lionni poco prima della caduta del muro di Berlino, questa storia, solo in apparenza semplice, ha un messaggio potente rivolto alle bambine e ai bambini di ogni età. Per tutta la vita Tilli si è chiesta cosa ci sia dall'altra parte del muro. Immaginando ogni sorta di fantastiche possibilità, un giorno decide di scavare un tunnel per raggiungere l'altro lato, dove scopre... altri topi, proprio come lei! Tutti insieme lavorano per abbattere il muro e unire un lato all'altro.Venerdì 1 dicembre 2023ore 17.30-18.30Fondazione Luigi e Maria de Benedittis, in via M.R.Imbriani, 35Le cose che passano di Beatrice Alemagna, Topittori ed.Nella vita, sono molte le cose che passano. Si trasformano, se ne vanno. Il sonno finisce. Una piccola ferita guarisce (quasi) senza lasciare traccia... La musica scivola via, i pensieri neri svaniscono, il cielo schiarisce sempre dopo la pioggia e la paura se ne va. Ma in questa metamorfosi delle piccole cose, in questo flusso inarrestabile di cambiamenti, c'è una cosa che non cambierà mai e resterà per sempre.Incontri gratuitiPrenotazione obbligatoria a presidiolibrocorato@libero.itÈ gradita la comunicazione della eventuale disdetta per consentire ad altri bambini di partecipare.Iniziativa promossa dalla Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro."Ci sono cose da fare ogni giorno:lavarsi, studiare, giocare,preparare la tavolaa mezzogiorno.Ci sono cose da fare di notte:chiudere gli occhi, dormire,avere sogni da sognare,orecchie per non sentire.Ci sono cose da non fare mai,né di giorno, né di notte,né per mare, né per terra:per esempio, la guerra"Gianni Rodari