La Little Free Library inaugurata in Piazza Vittorio Emanuele

L'inaugurazione della Little Free Library a piazza Vittorio Emanuele è stata accolta con grande entusiasmo dai bambini presenti, impazienti di far cadere il telo blu che ricopriva la piccola libreria in legno colorato ospitante libri nuovi pronti per vivere fantastiche avventure nelle case dei loro nuovi padroncini.L'iniziativa, lanciata dal Presidio del Libro di Corato e dall'associazione Nati per Leggere, è stata patrocinata e finanziata dal Comune di Corato, ideata per promuovere la lettura e lo scambio libero dei libri. Infatti, il progetto prevede che chiunque possa donare un libro per accoglierne un altro, sullo sfondo della tematica importante della cura, come riportato dal vicesindaco Beniamino Marcone e dalla presidente del Presidio del Libro Serena Petrone.La Little Free Library nasce in America ed emigra in Europa, fino a giungere anche in Italia. Stando ai dati riportati nel 2023 dal giornale "La Repubblica", emerge che soltanto il 30,9% degli italiani dai sei anni in su è un lettore. Una percentuale relativamente bassa che indica l'urgenza di (ri)apprendere e (ri)scoprire il piacere della lettura.L'iniziativa della Little Free Library si colloca in un'ottica di continuità rispetto ad un progetto avviato già a cura della Fidapa BPW Italy- Sezione di Corato. L'associazione, infatti, detiene il merito dell'installazione della prima Little Library Fidapa - FOS allo scopo di rendere la cultura fruibile a tutti.La libreria è collocata nei pressi dell'area giochi, un punto strategico che permette ai bambini di avvicinarsi autonomamente al mondo della lettura. Emerge dunque la necessità di rieducare alla cura e al rispetto per l'arredo urbano, all'alfabettizzazione della lettura, alla partecipazione attiva del cittadino del mondo. Scegliendo di posizionare proprio in questa piazza la Little Free Library, diventa facile accostare il sapere al gioco, considerare la lettura un divertimento ed evadere dalla concezione che la lettura rappresenti un mero dovere scolastico.