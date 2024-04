Quest sera alle ore 18,30 presso la Sala Verde del palazzo di città di Corato, sarà ospite dell'associazione culturale I libri di Medea il dottor Rocco Bercolo, autore del libro Un'altra ferita alla luna - educazione alla sessualità per adulti e ragazzi (Gagliano edizioni).Il libro parla ai ragazzi per raccontare loro cosa è la sessualità, ma è diretto anche ai genitori per far comprendere da che parte stare e che lingua adottare con i propri figli. ll libro è diviso in tre parti: nella prima il dott. Berloco racconta i modi attraverso i quali il corpo femminile è stato e viene ancora oggi umiliato e violato. Racconta gli episodi di cronaca con cui ci confrontiamo quotidianamente sulle pagine dei giornali, ma viene anche evidenziato come il Mito si sia impossessato dello stupro. Attraverso immagini forti e possenti, di dei, che possono tutto, mettono in atto più volte un atto sessuale nei confronti di una ninfa che pur si rifiuta. Nella seconda parte, l'Autore spiega in termini semplici e accessibili a tutti la fisiologia della sessualità, perchè ci si innamora, qual è la biologia dell'innamoramento e quali sono le tappe che trasformano un bambino in uomo e cosa determina i cambiamenti sia fisici che psicologici. Nella terza parte, infine, si sofferma sul concetto di Empatia, Gilania e Bellezza, perchè, come diceva Dostoevskij: "La Bellezza salverà il mondo".Interverrà la professoressa Antonella Maggi, autrice di alcuni interessanti contributi forniti all'opera.L'evento è a cura della poetessa Angela Strippoli.Dialogherà con l'Autore Mariella Medea Sivo.Letture a cura del Forum dei Giovani.L'evento gode del patrocinio morale del Comune di Corato