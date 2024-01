Presidio del Libro propone Storie con le orecchie

Continuano gli appuntamenti con i piccoli lettori nell'ambito del progetto "In-canto di parole".Infatti, il Presidio del Libro di Corato, in collaborazione con Nati per Leggere, propone Storie con le orecchie. Percorso di promozione alla lettura rivolto a lettori di 3-5 annie ai loro genitori.La proposta intende favorire la pratica della lettura ad alta vocee l'ascolto di storie brevi e motivanti con il desiderio di far trascorrere ai piccoli lettori momenti piacevoli.Appuntamento mercoledi10 gennaio 2024 in Biblioteca Comunale "M.R. Imbriani" presso il Museo della Città e del Territorio in via Trilussa.Sono previsti due turni: dalle ore 16.00 alle 17.15 e dalle ore 17.30 alle 18.45Ingresso libero e aperto a tutti i bambini. Prenotazione obbligatoria: presidiolibrocorato@libero.itProgetto patrocinato dal Comune di Corato in collaborazione con la Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale e l'associazione Presidi del Libro.