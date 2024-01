Progetto di lettura Gogol’ fuori con-testo. Leggere un ‘classico’ senza schemi

Il Presidio del Libro di Corato, in collaborazione con la Fondazione Luigi e Maria de Benedittis, propone un progetto di lettura sperimentale con un obiettivo specifico: delineare le reazioni dei lettori di tutte le età in seguito alla lettura, quanto più possibile 'pura', di un classico della letteratura russa in traduzione italiana.Sarà riscoperto il romanzo "Le anime morte" di Nikolaj Gogol', pubblicato nel 1842.I risultati della lettura, che inizialmente prevederà un'azione in autonomia, saranno monitorati attraverso questionari somministrati ad ogni incontro che daranno conto della percezione e dell'effetto quanto più possibile 'autentico' prodotto nella lettrice/nel lettore.Si tenterà, a tal proposito, di non tenere conto degli elementi paratestuali per consegnare un testo che sia soltanto testo.Il progetto, curato dalla dott.ssa Donatella Di Leo dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti/Pescara, si svolgerà dalle ore 18.00 alle ore 19.00nei seguenti giorni:sabato 3 febbraiovenerdì 16 febbraiosabato 2 marzovenerdì 15 marzopresso la Fondazione Luigi e Maria de Benedittis, in Via M.R. Imbriani 35Incontro libero e aperto ai lettori di tutte le età.Per info e iscrizioni: presidiolibrocorato@libero.it