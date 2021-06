Appuntamento con la cultura: Agorà 2.0 incontra Giovanna Politi

LA STANZA ROSSA

"In questo romanzo psicologico e introspettivo, l'autrice ci fa entrare con lei nelle varie stanze, vere icone letterarie, dove si riprenderà fiato allargando la prospettiva e rivoluzionandone il significato. Il lettore catturerà il soffio dell'anima, fino ad arrivare a respirare con quello sguardo nuovo sulle cose, capace di ricomporre tutto. La stanza rossa, in fondo, è un dono che Giovanna Politi ha voluto fare a se stessa e a tutti noi, suoi lettori, che in quelle stanze, metafore del tempo, scopriremo chi siamo stati e il perché del nostro andare. Nella consapevolezza che qualunque stanza è degna di essere vissuta." (Dalla nota critica di Teresa Romano, critico letterario).

La stanza rossa è un viaggio nei meandri sconosciuti della propria anima, l'esplorazione dei cunicoli segreti della propria mente; un romanzo psicologico che attraverso un percorso emozionale complesso, coraggioso e a tratti doloroso fatto a ritroso dentro sè stessi, scava a fondo per sciogliere i nodi che impediscono il normale svolgersi del presente per tendere ad un vissuto più libero e consapevole. Il romanzo è la narrazione fedele di sensazioni, immagini, suoni, odori che la protagonista avverte sulla propria pelle non vivendoli in prima persona, ma attraverso il riflesso di un racconto confidatole a piccole dosi da una strana donna incontrata per caso in un giorno qualunque. È un viaggio complesso in cui Laura si lascia prendere per mano da Alba accettando un patto di cieca fiducia, necessaria per arrivare a comprendere dimensioni più profonde, penetrando gli abissi dell'intimità più inconfessata. È la sintesi di processi atti a scavare, scomporre, liberare l'animo umano, che solo mettendosi a nudo completamente potrà arrivare a riconoscere e ad accettare le proprie fragilità per poi interpretare i reali desideri nella sua essenza più vera.

Dopo aver letto questo romanzo, il lettore non sarà più lo stesso e sentirà l'impellente bisogno di intraprendere il suo viaggio dentro, l'unico forse che non aveva ancora programmato di fare.

Un libro "coraggioso", che accompagna il lettore in "un viaggio dentro", un viaggio introspettivo, un "viaggio dentro", nelle stanze dell'anima per curare le proprie ferite.

Riprendono gli appuntamenti con la cultura firmati da Agorà 2.0.Domani, nel chiostro di Palazzo di Città a Corato, Enzo Del Vecchio dialogherà con la scrittrice Giovanna Politi, autrice del libro "La Stanza Rossa", Graus Edizioni.L'appuntamento è fissato per le 18.30. Nel corso della serata ci sarà spazio anche per la musica con l'esibizione del gruppo salentino Talitakum, noto per l'utilizzo del vernacolo dei testi e del musicista coratino Luigi Palumbo, anch'egli protagonista di un progetto musicale in vernacolo.