"Nuove storie da vecchie signore": l'incontro letterario presso Agorà 2.0

Limpido, spontaneo, libero, sfrontato: è questo il modo in cui si raccontano le protagoniste di queste storie. Racconti che svelano istanti di vita di donne che sanno chi sono e ciò che vogliono.Racconti che hanno come protagoniste donne che non temono il giudizio degli altri, cristalline nei loro difetti e nella loro diversità non celata, anzi valorizzata, perché ciò a cui aspirano è vivere una vita che le sorprenda. Si manifestano cristalline nei loro difetti. In una parola: autentiche.Ad accomunare tutte queste figure femminili è proprio la diversità, la loro unicità che viene valorizzata e cantata attraverso pillole di vita. Istanti colti nell'umanità che ci raccontano qualcosa di unico, che esala, a volte, anche bizzarria e surrealismo. In tutto questo, tuttavia, gli uomini non sono altro che una piccola parentesi lontana, che non rischia di appannare minimamente la vita di queste donne che non hanno paura di svelare chi sono e ciò che vogliono.Nel corso della serata interverranno le autrici Annetta D'Aprile e Concetta Tandoi. Contributo musicale a cura di Nicola Loiodice.