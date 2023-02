Agorà 2.0 presenta Cinema e Olocausto: gli orrori della Shoah raccontati attraverso la settima arte

Come il cinema ha raccontato l'olocausto? Quale l'approccio della settima arte nei confronti di uno dei drammi più grandi della storia moderna?Questi e altri quesiti sono al centro di "Cinema e Olocausto", dibattito organizzato da Agorà 2.0 che avrà luogo questa sera dalle 19:00 presso la sede dell'associazione sita in Via San Benedetto 36.L'evento ripercorrerà i fatti storici tramite l'ausilio della narrazione cinematografica, analizzando in che modo registi di epoche e luoghi diversi abbiano approcciato a questa tematica così delicata.Interverranno nel corso della serata Enzo Delvecchio e Francesco Todisco. L'ingresso è libero.