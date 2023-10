Ascolto, sostegno, orientamento psicologico: a Corato nasce lo sportello "Primo Passo"

Sabato 4 novembre 2023 alle ore 19.00 in Via Monte San Michele 13, si terrà l'inaugurazione dello sportello di ascolto, sostegno e orientamento psicologico "Primo Passo".Da un'idea delle dott.sse psicologhe Marimar Castrigno e Rosalba di Terlizzi, e promosso dall'A.P.S. IFinApulia, Primo Passo ha come obiettivi quelli di:- Garantire l'accesso ad uno spazio in cui poter affrontare le difficoltà personali grazie all'aiuto di psicologi professionisti;- Sensibilizzare la comunità sulle tematiche riguardanti la salute mentale e contrastare lo stigma;- Promuovere il lavoro di rete tra i servizi territoriali per rispondere in maniera efficace alle richieste specifiche provenienti dalla popolazione."Primo Passo" nasce con l'intento di rendere accessibile a tutti il benessere psicologico abbattendo gli ostacoli sia di natura economica, sia quelli "legati allo stigma".«Affrontare un percorso psicologico può essere impegnativo, ma il primo passo è la chiave per il cambiamento. Senza correre, fai il primo passo con noi!» - Così le dott.sse Castrigno e Di Terlizzi.Per maggiori informazioni sugli ospiti e sull'inaugurazione: https://fb.me/e/2Re09ktQG Contatti: sportelloprimopasso@gmail.comInstagram: https://instagram.com/_primopasso?igshid=MzMyNGUyNmU2YQ==