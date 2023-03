Al via gli incontri gratuiti con psicologi, nutrizionisti e istruttori di pilates di "Laboratorio Benessere"

A partire da mercoledì 29 marzo 2023, è possibile partecipare gratuitamente al ciclo di attività del "Laboratorio Benessere", promosso dal Centro Servizi per le Famiglie e dall'Ambito Territoriale Corato-Ruvo-Terlizzi.Laboratorio Benessere si sviluppa in 7 incontri, tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 19.00, in cui sarà possibile confrontarsi e svolgere attività con esperti del benessere: psicologa, nutrizionista ed istruttrice di pilates. Le attività saranno gratuite e rivolte ai cittadini del territorio.Mercoledì 29 marzo ci sarà il primo laboratorio rivolto a famiglie, donne, uomini, incentrato sui temi della salute mentale e fisica della persona.Il progetto "Laboratorio Benessere" è da considerarsi un'innovativa esperienza laboratoriale: un percorso fisico ed emotivo, all'interno del quale poter esprimere sensazioni, emozioni e pensieri per migliorare il benessere psicofisico soggettivo e della propria famiglia.Gli incontri si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie in Via Caracciolo 106. Info al numero: 353-3614632.«Proseguono le attività territoriali del Centro Servizi per le Famiglie - commenta l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario - «Abbiamo un'idea di welfare che viaggia su un doppio binario: da un lato rafforzare i servizi specialistici, dall'altro sperimentare azioni di prevenzione e di benessere diffuso. Pensiamo sia il modo giusto per favorire inclusione e coesione sociale».