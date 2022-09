L'associazione coratina "Onda d'urto - Uniti contro il cancro" ha attivato uno sportello di ascolto psicologico. Un servizio di promozione della salute rivolto a persone di tutte le età con l'obiettivo di prevenire il disagio emotivo, relazionale ed esistenziale.Lo sportello di ascolto non si delinea quindi come un'occasione per effettuare terapia ma come un'opportunità per prevedere consulenze psicologiche e di orientamento ai servizi socio-sanitari del territorio.Lo sportello offrirà la possibilità di colloqui psicologici, accogliendo il richiedente e aiutandolo nell'analisi del problema e nella comprensione del suo vissuto.Il referente è il dottor Antonio Montrone, psicologo-psicoterapeuta. Per informazioni e prenotazioni sarà sufficiente recarsi tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 18 nella sede di "Onda d'urto" in via Verdi, 40.