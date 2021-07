Asilo Nido Comunale, aperte le iscrizioni

A partire da oggi, 12 luglio e fino al 26 luglio sono aperte le iscrizioni all'Asilo Nido Comunale.Possono essere iscritti al nido, per l'anno educativo 2021/2022, le bambine e i bambini nati tra il 1° gennaio 2019 e il 31 maggio 2021, appartenenti a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea, purché, per quest'ultimo caso, in possesso di regolare permesso di soggiorno; residenza e/o domicilio nel Comune di Corato; appartenenza a nuclei con carico di figli minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi conviventi, anche adottati e/o in affido; essere in regola con gli adempimenti vaccinali di cui all'art. 3 del decreto legge n. 73/2017 convertito con modificazioni della legge n.119/2017.La capacità ricettiva del servizio di Asilo Nido Comunale è di 40 bambini che saranno organizzati in gruppi omogenei per età (sezioni), ovvero: Sezione "lattanti", bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi; Sezione "semidivezzi", bambini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi; Sezione "divezzi", bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.L'Asilo Nido Comunale "Belvedere" sito alla Via Basento n. 4, sarà aperto, dal 6 Settembre 2021 al 31 Luglio 2022, dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 fermo restando la flessibilità in entrata e in uscita, consentita in relazione alle diverse esigenze delle famiglie.Il servizio è sospeso nei periodi delle festività natalizie e pasquali a far data dalla chiusura delle scuole secondo il calendario regionale. Le quote contributive dei mesi di riferimento sono dovute per intero.Al fine di permettere un'esperienza educativa arricchente e un distacco il più sereno possibile dalle figure genitoriali di riferimento, il nido programmerà un iniziale periodo di ambientamento secondo le esigenze, i bisogni e i tempi di ciascun bambino/a, provvedendo ad un inserimento graduale, sostenuto dalla presenza di un genitore o da persona dalla famiglia delegata, attraverso modalità e tempi programmati dal Coordinatore educativo del Servizio e tenuto conto delle esigenze correlate all'età anagrafica dei piccoli utenti.La domanda di iscrizione dovrà essere presentata da genitore, tutrice/tutore, affidataria/affidatario, su apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune di Corato al link http://www.comune.corato.ba.it/index.php?entity=news&idNews=1007079 o presso la sede dell'ufficio Servizi Sociali del Comune di Corato in Via Gravina n. 132 o presso la sede dell'asilo nido, in Via Basento n. 4 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/07/2021.Le domande di iscrizione dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Corato, sito in Piazza Marconi n.12, o via mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.corato.ba.it.Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: Attestazione I.S.E.E. in corso di validità; Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; Certificazione attestante le attività formative in corso (frequenza universitaria, scuola secondaria superiore, corsi professionalizzanti, stage, tirocini formativi) dei genitori; Autocertificazione attestante l'attività lavorativa in corso dei genitori; Certificazione relativa alla condizione di disabilità del minore per handicap fisico e/o psichico e/o sensoriale certificato ai sensi della Legge n. 104/1992; Documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto legge n. 73/2017 convertito con modificazioni della legge n.119/2017.La mancata presentazione dell' I.S.E.E. comporterà ai fini della graduatoria, l'attribuzione d'ufficio del punteggio minimo inerente il reddito familiare e, qualora il modello ISEE non sia integrato, si dovrà corrispondere la retta massima per l'intero anno educativo.Le domande di ammissione, pervenute nei tempi e con le modalità stabilite dal presente Avviso, concorreranno alla formazione di tre graduatorie di assegnazione dei posti disponibili, redatte per fasce di età, in ossequio a quanto previsto dal vigente "Disciplinare per l'accesso agli asili nidi comunali o in convenzione" approvato dal Comune di Corato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 1 del 22/01/2015.Le domande che perverranno successivamente alla data di scadenza prevista, verranno inserite in un elenco aggiuntivo, redatto in base alla data di presentazione e potranno essere accolte nel solo caso d'esaurimento della graduatoria.