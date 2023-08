Buoni Servizio Regionali per gli asili nido, ora si può richiedere la domanda

Le famiglie pugliesi possono ora presentare domanda per accedere ai Buoni Servizio regionali, utili ad abbattere i costi degli Asili Nido per i bambini fra gli 0 e i 3 anni.Come Servizio Sociale, in queste settimane abbiamo cercato di essere vicini alle preoccupazioni delle famiglie e delle 15 strutture operanti nell'Ambito Corato, Ruvo e Terlizzi a causa dei ritardi della Regione e di alcune incertezze.Con la pubblicazione ufficiale dell'Avviso, alcuni di questi dubbi sono stati sanati in positivo (l'iSEE massimo è ad esempio aumentato). Su altri persistono incertezze (uno su tutti: basteranno le risorse stanziate per coprire tutte le domande?), ma c'è fiducia che i problemi si risolveranno.Al di là di problematiche specifiche persistenti, appare ormai chiaro che la Politica e le Istituzioni hanno finalmente deciso di far evolvere gli Asili Nido in un servizio universale di istruzione, affiancandoli alle altre Scuole di ogni ordine e grado.Ci vorrà certamente del tempo, ma questa è davvero un'ottima notizia per il nostro Paese. In particolare per il Sud.Domande entro il 15 settembre 2023 su https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/zerosei Approfondimenti http://rpu.gl/UMwkR Avviso Pubblico http://rpu.gl/HVev7