Sono stati aperti i termini per presentare domanda di iscrizione all'asilo nido comunale "Belvedere" di viale Basento, 2 a Corato per l'anno educativo 2022/2023. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale a seguito della pubblicazione della determinazione dirigenziale n° 378 del 4 luglio.I requisiti dei nuclei familiari, necessari per effettuare la domanda sono: cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea, purché, per quest'ultimo caso, in possesso di regolare permesso di soggiorno; residenza nel Comune di Corato; presenza di figli minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi conviventi, anche adottati e/o in affido; essere in regola con gli adempimenti vaccinali di cui all'articolo 3 del decreto legge n° 73/2017 convertito con modificazioni della legge n°119/2017.Oltre alla domanda, è necessario compilare le autodichiarazioni per i vaccini e l'informativa sulla privacy disponibili al link: https://bit.ly/3aaURn7 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del prossimo 15 luglio nelle seguenti modalità:I cittadini, in possesso dei requisiti previsti e interessati al servizio, potranno ottenere maggiori informazioni contattando la sede dell'asilo nido "Belvedere" o l'Ufficio servizi sociali del Comune di Corato ai seguenti numeri:- Tel. 0803839635 – Fax 0803836367Mail: info@solidarietacoop.it Pec: solidarieta@pec.it- Tel. 080/959430/400Pec: protocollo@pec.comune.corato.ba.it