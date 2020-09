Asilo nido comunale, aperte le iscrizioni per l'anno educativo 2020/2021

ono aperte le iscrizioni al Servizio di Asilo Nido Comunale, finalizzato al sostegno delle famiglie residenti nel Comune di Corato, per l'inserimento dei propri figli presso la struttura "Belvedere" di Corato, sito in Via Basento, 4.Lo svolgimento delle attività educative, nella struttura suindicata, è previsto(salvo diverso termine connesso ad eventuale proroga del finanziamento del riparto PAC Infanzia) e per tutta la durata dell'anno educativo 2020/2021.L'asilo nido, così come disciplinato dal R.R. n.4/2007 ex art. 53 e ss.mm.ii, è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e i bambini residenti nel territorio del Comune di Corato che concorre alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica rivolta al soddisfacimento delle esigenze della prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa.L'asilo nido costituisce un servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione di vita dei nuclei familiari.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'Asilo Nido Comunale, sito alla Via Basento n. 4, sarà aperto, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 14.00, per non meno di n. 5 ore e massimo n. 6 ore giornaliere.



DESTINATARI DEL SERVIZIO

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una nazione non facente parte dell'Unione Europea, purché, per questo ultimo caso, in possesso di regolare permesso di soggiorno;

Residenza e/o domicilio nel Comune di Corato;

Appartenenza a nuclei con carico di figli minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi conviventi, anche adottati e/o in affido.

Essere in regola con gli adempimenti vaccinali di cui all'art. 3 del decreto legge n. 73/2017 convertito con modificazioni della legge n.119/2017.

Sezione "lattanti", bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi;

Sezione "semidivezzi", bambini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi;

Sezione "divezzi", bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

L'asilo nido comunale "Belvedere" di Corato, si rivolge a bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. Compiuti i tre anni, successivamente alla data del 1 gennaio 2021, i bambini mantengono la frequenza sino alla conclusione dell'anno educativo.Possono accedere al Servizio bambini/e, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi (requisito da possedere alla data di inizio del servizio) appartenenti a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:La capacità ricettiva del Servizio di Asilo Nido Comunale, espressa in termini di presenza, è di 40 bambini.I bambini saranno organizzati in gruppi omogenei per età (sezioni), ovvero:

Per accedere al Servizio di Asilo Nido, occorre presentare domanda di iscrizione su apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune di Corato (www.comune.corato.ba.it), presso la sede degli Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corato o presso la sede dell'asilo nido, in via Basento n.4, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.09.2020.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Corato, sito in Piazza Marconi n.12, o via pec al seguente indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it

Attestazione ISEE in corso di validità;

Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

Certificazione attestante le attività formative in corso (frequenza universitaria, scuola secondaria superiore, corsi professionalizzanti, stage, tirocini formativi) dei genitori;

Autocertificazione attestante l'attività lavorativa in corso dei genitori;

Certificazione relativa allo condizione di disabilità del minore per handicap fisico e/o psichico e/o sensoriale certificato ai sensi della Legge n. 104/1992.

Documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 3 comma 1 del decreto legge n. 73/2017 convertito con modificazioni della legge n.119/2017.

"Lattanti", bambini di età 3-12 mesi;

"Semidivezzi", bambini di età 13-24 mesi;

"Divezzi", bambini di età 24-36 mesi.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:Le domande di ammissione, pervenute nei tempi e con le modalità stabilite dal presente Avviso, concorreranno alla formazione di tre graduatorie di assegnazione dei posti disponibili, redatte per fasce di età, in ossequio a quanto previsto dal vigente "Disciplinare per l'accesso agli asili nidi comunali o in convenzione" approvato dal Comune di Corato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 1 del 22/01/2015:Le domande che perverranno successivamente alla data di scadenza prevista, verranno inserite in un elenco aggiuntivo, redatto in base alla data di presentazione e potranno essere accolte nel caso d' esaurimento della graduatoria.Tutta la documentazione necessaria per presentare domanda di iscrizione è disponibile sul sito del Comune di Corato.