Direzione Corato: «Riescono meglio con le bande che con i bandi»

«Sono state pubblicate le graduatorie del bando Pnrr relativo agli asili nido. C'era una tale abbondanza di fondi che hanno dovuto per ben due volte riaprire i termini, in modo che potesse partecipare il maggior numero possibile di Comuni Ebbene, nonostante ciò, la nostra amministrazione è stata capace di non ottenere i fondi». Lo hanno rimarcato, in una nota, dal movimento politico«Mentre decine e decine di Comuni - tra cui Terlizzi, Ruvo, Bisceglie, Trani e Andria - hanno già ottenuto il finanziamento, Corato risulta fra le riserve! Siamo senza parole!» hanno sottolineato.«Il nido è un servizio indispensabile per la nostra comunità; l'attuale struttura riceve ogni anno richieste in numero doppio rispetto alla capienza. Invitiamo l'amministrazione ad attivarsi per superare i motivi della bocciatura e ottenere il finanziamento abbastanza rapidamente da rispettare i tempi stringenti del Pnrr. Evidentemente riescono meglio con le bande che con i bandi».