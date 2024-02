Auto precipita dal cavalcavia: ancora una vittima sulla Corato-Trani

Powered by

Ancora una volta la Corato-Trani teatro di uno spaventoso incidente, avvenuto questa sera, nei pressi del cavalcavia autostradale.Dalle prime notizie, per cause ancora da accertare, ci sarebbero un morto (un uomo di 40 anni) e sei feriti, con almeno quattro automezzi coinvolti.Sul posto 118, mezzi del soccorso stradale e forze dell'ordine per i soccorsi ed i primi rilievi del caso.Seguono aggiornamenti.