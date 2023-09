Autonomia Differenziata, a Corato una manifestazione contro il disegno di legge Calderoli

Il disegno di legge Calderoli, la cosiddetta autonomia regionale differenziata o "secessione dei ricchi", pensata per modificare il quadro delle competenze attribuite alle Regioni ordinarie potrebbe costituire una minaccia per l'unità della Repubblica italiana?L'elezione diretta del capo del governo come "sindaco d'Italia", messa in campo dal governo quale risposta alle criticità istituzionali, non rischierebbe di indebolire il presidente della Repubblica, che è l'unica istituzione che funziona, che ha popolarità e che ha sempre dato prova di equilibrio e garanzia costituzionale?In vista della manifestazione nazionale del 7 ottobre a Roma, l'ANPI (sez. Corato), il Comitato per il ritiro di ogni Autonomia Differenziata (sez. Corato) e la CGIL organizzano in piazza Sedile-Corato un incontro pubblico il 22 settembre alle ore 19.Discuteranno di autonomia differenziata e di "premierato" la prof.ssa Marina Calamo Specchia (docente di Diritto Costituzionale, Uniba), il prof. Michele Capriati (docente di Politica Economica, Uniba), Domenico Fitto (Segretario Generale CGIL, Bari), don Angelo Cassese (Referente regionali di Libera) il giornalista Davide Carlucci (già sindaco di Acquaviva della Fonti e fondatore della Rete dei Sindaci del Recovery Sud). È previsto un intervento del Sindaco Corrado de Benedittis.La cittadinanza è invitata.