Avvio laboratorio  Hablamos Español

A partire da mercoledì 20 marzo sul territorio di Corato è possibile partecipare alle attività di HABLAMOS ESPAÑOL- laboratorio di spagnolo", un laboratorio socializzante per famiglie, promosso dal Centro Servizi per le Famiglie dell'Ambito Territoriale Sociale, in collaborazione con l'Assessorato alla Città Solidale – Politiche Sociali.Il laboratorio consiste in 4 incontri che si svolgeranno presso il Centro Servizi per le Famiglie, sito in Via Talete n 2, nelle date del 20 e 27 marzo e nelle date del 10 e 24 aprile dalle 17.30 alle 18.30.Quattro incontri per principianti e curiosi per apprendere regole di grammatica base e curiosità sulla cultura spagnola.Gli incontri saranno gratuiti, rivolte ai cittadini del territorio.Il laboratorio è da considerarsi un'innovativa esperienza, basata su divertimento e socializzazione.