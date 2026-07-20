Bambina in affido restituita alla mamma dopo sei anni

Una bambina che viveva con la madre, una, è stata assegnata «in via definitiva» alla donna dopo che perera stata affidata al. Il giudizio delha ordinato la «revoca dell'affido della minore ai Servizi Sociali», affidando la bambina «alla genitrice».Il calvario è terminato: un decreto della presidenteha stabilito di «incaricare il servizio sociale di promuovere la ripresa della frequentazione della minore con il padre (une residente a Giovinazzo), ove richiesto dalla minore». I fatti risalgono al 2020, quando il«affidava la minore», 11 anni di Corato, «al servizio sociale di Giovinazzo per collocarla dalla genitrice, sospendeva il padre dalla responsabilità genitoriale sulla figlia e vietata i contatti».La donna, assistita nel lungo percorso dall'avvocato, ha potuto riabbracciare sua figlia dopo un lungo periodo di affidamento iniziato nel 2020 e poi confermato dalnel 2021. Gli uffici comunali hanno accertato dei «buoni riscontri» e con una relazione «hanno dato atto degli interventi realizzati in favore della minore e della genitrice», mostrando anche «ladei rapporti tra il padre - poi condannato per sottrazione di minori - e la figlia».Anche ildel, attuale città della minore, ha riferito «delle sue buone condizioni di vita e del solido legame con la madre». Una serie di «risultanze istruttorie» che hanno evidenziato le buone capacità genitoriali della madre e il crescente miglioramento delle condizioni di vita della minore».