Corato presenta i nuovi bandi per il Terzo Settore: oltre 4,2 milioni di euro dalla Regione

Ore 17.45 – Saluti istituzionali da parte di Corrado De Benedittis (Sindaco del Comune di Corato) e Felice Addario (Assessore alla Coesione Sociale e alla Prossimità).

Ore 18.00 – Interventi da parte di Cristian Casili (Assessore al Welfare, Sport e Politiche giovanili della Regione Puglia), Valentina Romano (Direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia), Luigi Conte (Presidente di CSVnet Puglia), Rosa Franco (Presidente del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS), Alessandra Rizzi (progettista).

Oggi lunedì 20 luglio, alle ore 17.45, il Comune di Corato ospiterà la presentazione di due nuove opportunità rivolte al Terzo Settore e alle reti territoriali pugliesi. L'incontro, promosso da Puglia Sociale – Assessorato al Welfare della Regione Puglia, in collaborazione con CSVnet Puglia e il Comune di Corato, rappresenta la prima presentazione pubblica sul territorio regionale."Puglia Energie Sociali" dispone di una dotazione complessiva di 4.013.238 euro ed è rivolto alle Organizzazioni di volontariato, alle Associazioni di promozione sociale e alle Fondazioni del Terzo Settore iscritte al RUNTS, con sede legale o operativa in Puglia. I progetti potranno ottenere un contributo massimo di 30.000 euro, fino al 90% del costo complessivo.Le iniziative potranno riguardare, tra gli altri ambiti, il contrasto alla povertà e alle disuguaglianze, la salute e il benessere, l'educazione inclusiva, la parità di genere, la sostenibilità ambientale, la valorizzazione culturale dei territori, lo sport sociale e inclusivo e la promozione della cittadinanza attiva. Particolare importanza è attribuita alla costruzione di partenariati territoriali con enti locali, cooperative sociali, organizzazioni sindacali, imprese e altre istituzioni pubbliche e private."Puglia EnergieNET", con una dotazione di 270.000 euro, è invece rivolto alle Reti associative iscritte al RUNTS e con sede legale in Puglia. L'Avviso finanzia progetti fino a 30.000 euro, finalizzati al coordinamento, alla formazione, alla diffusione di competenze, all'accompagnamento degli Enti del Terzo Settore e alla valutazione dell'impatto sociale.Per entrambi gli Avvisi, le candidature possono essere presentate dalle ore 12.00 del 16 luglio sino alle ore 12.00 del 10 settembre 2026.Programma della giornataL'appuntamento si svolgerà in presenza nella Sala Verde del Palazzo di Città, in piazza Marconi 12 a Corato, e contemporaneamente online sulla piattaforma Zoom, così da favorire la partecipazione delle realtà provenienti da tutte le aree della Puglia. La partecipazione in presenza è libera. Per seguire l'evento online è necessario iscriversi.«Siamo particolarmente felici che la prima presentazione regionale di questi importanti Avvisi si tenga proprio a Corato», dichiarano il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis e l'Assessore alla Coesione Sociale e alla Prossimità Felice Addario. «Si tratta di un'occasione significativa per conoscere le opportunità messe a disposizione dalla Regione per rafforzare le reti territoriali e di senso che si occupano di promuovere il bene comune. Invitiamo tutte le realtà interessate e la cittadinanza a partecipare, in presenza oppure online».