La dott.ssa Angela Maria Tondo è la nuova dirigente dell’ITET Tannoia: una guida esperta per il futuro dell’istituto

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, l'ITET "Tannoia" accoglierà la dott.ssa Angela Maria Tondo come nuova dirigente scolastica, una figura di comprovata esperienza che arriva dopo il servizio svolto presso l'Istituto Comprensivo "Azzolini‑Giaquinto" di Molfetta.Il suo ingresso segna un passaggio significativo per la comunità scolastica coratina, che si prepara a vivere così una fase di rinnovamento e consolidamento.La dott.ssa Tondo è conosciuta per il suo approccio attento alle dinamiche educative, per la capacità di valorizzare le professionalità interne e per una visione della scuola come luogo di crescita condivisa, aperta al territorio e alle sfide della contemporaneità.Durante la sua esperienza a Molfetta ha promosso progettualità inclusive, percorsi di innovazione didattica e un forte dialogo con famiglie e istituzioni, elementi che ora diventano patrimonio prezioso per l'istituto coratino.L'ITET Tannoia, storica realtà formativa del territorio, si prepara così a un nuovo capitolo, con l'obiettivo di rafforzare la qualità dell'offerta formativa, ampliare le collaborazioni con il mondo produttivo e sostenere i percorsi di orientamento e crescita degli studenti.