Attualità

La dott.ssa Angela Maria Tondo è la nuova dirigente dell’ITET Tannoia: una guida esperta per il futuro dell’istituto

Proveniente dall’I.C. “Azzolini‑Giaquinto” di Molfetta, porta con sé una visione educativa solida, dialogica e orientata all’innovazione.

Corato - giovedì 16 luglio 2026 6.23
Con l'inizio del nuovo anno scolastico, l'ITET "Tannoia" accoglierà la dott.ssa Angela Maria Tondo come nuova dirigente scolastica, una figura di comprovata esperienza che arriva dopo il servizio svolto presso l'Istituto Comprensivo "Azzolini‑Giaquinto" di Molfetta.
Il suo ingresso segna un passaggio significativo per la comunità scolastica coratina, che si prepara a vivere così una fase di rinnovamento e consolidamento.
La dott.ssa Tondo è conosciuta per il suo approccio attento alle dinamiche educative, per la capacità di valorizzare le professionalità interne e per una visione della scuola come luogo di crescita condivisa, aperta al territorio e alle sfide della contemporaneità.
Durante la sua esperienza a Molfetta ha promosso progettualità inclusive, percorsi di innovazione didattica e un forte dialogo con famiglie e istituzioni, elementi che ora diventano patrimonio prezioso per l'istituto coratino.
L'ITET Tannoia, storica realtà formativa del territorio, si prepara così a un nuovo capitolo, con l'obiettivo di rafforzare la qualità dell'offerta formativa, ampliare le collaborazioni con il mondo produttivo e sostenere i percorsi di orientamento e crescita degli studenti.
  • Itset Tannoia
  • istituto Tannoia
Abbandono di rifiuti nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: non si ferma l'emergenza degli scarichi abusivi
15 luglio 2026 Abbandono di rifiuti nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: non si ferma l'emergenza degli scarichi abusivi
Una poesia di Franco Leone in memoria delle vittime della strage ferroviaria Andria-Corato
15 luglio 2026 Una poesia di Franco Leone in memoria delle vittime della strage ferroviaria Andria-Corato
Altri contenuti a tema
T come TANNOIA, T come TRADIZIONE, T come TEATRO Scuola e Lavoro T come TANNOIA, T come TRADIZIONE, T come TEATRO A Natale all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “TANNOIA” si svuotano le aule e si riempie il palcoscenico
Nominata la reggenza dell'ITET Tannoia di Corato: dirigenza a Luigi Melpignano, del Ferraris di Molfetta Scuola e Lavoro Nominata la reggenza dell'ITET Tannoia di Corato: dirigenza a Luigi Melpignano, del Ferraris di Molfetta L’ufficio scolastico regionale per la Puglia ha assegnato gli incarichi di reggenza a dirigenti titolari già di altre scuole
Dirigenza vacante al Tannoia di Corato: attesa la reggenza Dirigenza vacante al Tannoia di Corato: attesa la reggenza Una delle 12 scuole pugliesi prive di preside
ITET Tannoia, il saluto della dirigente Nunzia Tarantini: «Ho fatto il mio dovere con spirito di servizio» ITET Tannoia, il saluto della dirigente Nunzia Tarantini: «Ho fatto il mio dovere con spirito di servizio» Si è svolta mercoledì scorso la cerimonia di pensionamento
La comunità scolastica dell'I.T.E.T. "Tannoia" abbraccia con affetto la dirigente scolastica Nunzia Tarantini Vita di Città La comunità scolastica dell'I.T.E.T. "Tannoia" abbraccia con affetto la dirigente scolastica Nunzia Tarantini Un percorso di dedizione e visione a beneficio della formazione
Il Tannoia porta in scena “Pluto” di Aristofane, commedia del teatro greco Vita di Città Il Tannoia porta in scena “Pluto” di Aristofane, commedia del teatro greco L’evento si terrà lunedì 30 giugno al chiostro del Comune di Corato
Alla cerimonia del Premio Leogrande due classi del Tannoia Scuola e Lavoro Alla cerimonia del Premio Leogrande due classi del Tannoia Nel progetto "Raccontami il giornalismo" coinvolte le classi 4A AFM Green Management e 3A AFM Green Management/Rondine
Presentazione dei percorsi quadriennali al Tannoia Scuola e Lavoro Presentazione dei percorsi quadriennali al Tannoia Agraria, Agroalimentare e Agroindustria per la sede di Corato e Turismo per la sede di Ruvo
Futuro Nazionale: domenica l’incontro in piazza Cesare Battisti a Corato
15 luglio 2026 Futuro Nazionale: domenica l’incontro in piazza Cesare Battisti a Corato
La voce della giunta: CoratoViva intervista Gennaro Sciscioli
15 luglio 2026 La voce della giunta: CoratoViva intervista Gennaro Sciscioli
Comunità Lefebvriana a Corato, l'Arcivescovo scrive una lettera dopo lo scisma
14 luglio 2026 Comunità Lefebvriana a Corato, l'Arcivescovo scrive una lettera dopo lo scisma
Investito in zona Oasi a Corato, gatto rischia la soppressione: si cerca eventuale proprietario
14 luglio 2026 Investito in zona Oasi a Corato, gatto rischia la soppressione: si cerca eventuale proprietario
Sventato furto di pesche a Corato: una persona fermata e denunciata
14 luglio 2026 Sventato furto di pesche a Corato: una persona fermata e denunciata
Incendio su via Gravina a Corato: lunga colonna di fumo e traffico bloccato
13 luglio 2026 Incendio su via Gravina a Corato: lunga colonna di fumo e traffico bloccato
Strage ferroviaria Andria-Corato: «Come se il suono delle cicale, volesse coprire il silenzio della disgrazia»
13 luglio 2026 Strage ferroviaria Andria-Corato: «Come se il suono delle cicale, volesse coprire il silenzio della disgrazia»
Il piccolo Federico II in scena a Corato per Brisighella Baby
13 luglio 2026 Il piccolo Federico II in scena a Corato per Brisighella Baby
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.