Corato ottiene il finanziamento per l’Intelligenza Artificiale: al via il progetto “Assistente Digitale”

un punto unico digitale di accesso alle informazioni e ai servizi comunali;

⁠riduzione dei tempi di risposta alle richieste dei cittadini;

automazione dei processi amministrativi e delle segnalazioni;

integrazione dei dati provenienti dai diversi applicativi dell'Ente;

⁠miglioramento della capacità di analisi e monitoraggio delle attività comunali;

⁠sviluppo di dashboard direzionali e strumenti di supporto alle decisioni;

⁠pubblicazione e valorizzazione degli open data comunali.

Il Comune di Corato è tra gli Enti locali pugliesi ammessi ad un finanziamentonell'ambito dell'Avviso regionale dedicato alla valorizzazione dei dati pubblici attraverso l'adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale e di orchestrazione dei processi amministrativi, finanziato dal Programma Regionale Puglia 2021-2027 – Priorità I "Competitività e Innovazione", Azione 1.8 "Interventi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e diffusione di infrastrutture e servizi digitali a favore di cittadini e imprese".Grazie a questo importante risultato, l'Amministrazione comunale potrà realizzare il progetto "Assistente Digitale del Comune di Corato", un ecosistema innovativo che consentirà di migliorare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, semplificare l'accesso ai servizi e valorizzare il patrimonio informativo dell'Ente.L'intervento nasce dall'esigenza di rendere più efficiente, accessibile e trasparente l'azione amministrativa, attraverso l'integrazione dei dati provenienti dai diversi sistemi gestionali comunali e l'utilizzo di tecnologie avanzate di Intelligenza Artificiale.Il cuore del progetto sarà un assistente digitale intelligente, accessibile attraverso il sito istituzionale e altri canali digitali, in grado di dialogare con cittadini, imprese e professionisti in linguaggio naturale, fornendo informazioni immediate sui servizi comunali, supportando la compilazione di pratiche e indirizzando gli utenti verso gli uffici competenti.Tra i principali benefici previsti:Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un Data Warehouse centrale, che raccoglierà e organizzerà i dati provenienti dai principali sistemi informativi dell'Ente, garantendo aggiornamento costante, interoperabilità e qualità delle informazioni.Particolare attenzione sarà dedicata all'automazione dei flussi amministrativi. Le richieste e le segnalazioni dei cittadini potranno essere gestite attraverso workflow digitali che consentiranno la protocollazione automatica, l'assegnazione agli uffici competenti, il monitoraggio delle attività e l'invio di aggiornamenti sullo stato delle pratiche.L'iniziativa si inserisce pienamente nel percorso di trasformazione digitale avviato dall'Amministrazione comunale e risponde agli obiettivi regionali ed europei di innovazione, inclusione digitale, trasparenza amministrativa e miglioramento della qualità dei servizi pubblici.La durata complessiva dell'intervento sarà di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del disciplinare tra Regione Puglia e Comune di Corato.«L'ottenimento di questo finanziamento rappresenta un risultato di grande valore per la nostra comunità e conferma la capacità del Comune di Corato di intercettare opportunità strategiche per l'innovazione e il miglioramento dei servizi pubblici.L'Assistente Digitale del Comune di Corato consentirà di compiere un significativo passo avanti nel percorso di trasformazione digitale dell'Ente, mettendo a disposizione dei cittadini strumenti più semplici, accessibili ed efficienti per interagire con l'Amministrazione e accedere ai servizi comunali.Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Dirigente del I Settore, avv. Pippo Sciscioli, per il coordinamento e il lavoro svolto nella predisposizione della candidatura, nonché a tutti i funzionari e ai dipendenti comunali che hanno contribuito alla definizione del progetto con professionalità e competenza.Un ringraziamento va inoltre al Consigliere comunale Giuseppe Di Bartolomeo, che ha contribuito ad avviare e sviluppare il percorso di innovazione tecnologica dell'Ente, creando le condizioni affinché oggi Corato possa cogliere importanti opportunità di finanziamento e crescita.Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa che mette al centro l'innovazione come leva per rendere la Pubblica Amministrazione più moderna, trasparente e vicina ai bisogni dei cittadini. Continueremo a investire in tecnologia e competenze per costruire una Corato sempre più digitale, efficiente e inclusiva.» ha dichiarato il«Questo finanziamento rappresenta un traguardo importante, ma soprattutto l'inizio di una nuova fase nel percorso di innovazione del Comune di Corato. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per costruire le basi della trasformazione digitale dell'Ente, investendo nell'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche, nell'attivazione di nuovi servizi online e nell'interoperabilità delle piattaforme digitali. L'Assistente Digitale consentirà di compiere un ulteriore salto di qualità, mettendo l'Intelligenza Artificiale al servizio dei cittadini e rendendo l'accesso ai servizi comunali ancora più semplice, rapido ed efficace. La tecnologia non è un fine, ma uno strumento per avvicinare la Pubblica Amministrazione alle persone, migliorare la qualità dei servizi e rendere l'azione amministrativa sempre più trasparente e accessibile. Ringrazio gli uffici comunali, nelle persone del Dirigente Pippo Sciscioli e del RUP Luigi Acella, e tutti coloro che hanno contribuito alla costruzione di questo progetto, che conferma la capacità di Corato di guardare al futuro con visione e concretezza», ha dichiarato il