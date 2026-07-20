Corato, positiva partecipazione al gazebo informativo di Futuro Nazionale

Si è svolto nella giornata di domenica 19 luglio, dalle ore 19:00 alle ore 22:00, il gazebo informativo promosso dai Comitati Costituenti di Futuro Nazionale di Corato, che ha visto la partecipazione congiunta dei referenti e dei volontari impegnati sul territorio.L'iniziativa ha rappresentato un importante momento di incontro e confronto con la cittadinanza. Numerosi cittadini si sono avvicinati al gazebo per conoscere più da vicino il progetto politico di Futuro Nazionale, richiedere informazioni sul movimento, sui suoi valori e sulle principali proposte programmatiche.Nel corso dell'iniziativa è stato inoltre illustrato e distribuito materiale informativo riguardante alcune recenti proposte parlamentari sostenute da Futuro Nazionale in materia di legittima difesa. In particolare, è stata presentata la proposta volta a superare l'attuale criterio della proporzionalità in determinate situazioni e ad eliminare il diritto al risarcimento in favore di chi, commettendo un reato, costringe un cittadino a difendersi.Una proposta che, secondo il movimento, avrebbe evitato vicende come quella del gioielliere Mario Roggero, oggi in carcere dopo la condanna definitiva. La serata si è conclusa con un risultato particolarmente positivo anche sul piano organizzativo, grazie ai numerosi nuovi tesseramenti effettuati direttamente presso il gazebo, segno di un crescente interesse verso il percorso costituente del movimento e della volontà di molti cittadini di contribuire attivamente alla sua crescita sul territorio.I Comitati Costituenti di Futuro Nazionale di Corato esprimono soddisfazione per la partecipazione registrata e ringraziano tutti coloro che hanno dedicato il proprio tempo per confrontarsi, informarsi e condividere idee e proposte. L'attività sul territorio proseguirà anche nelle prossime settimane attraverso nuove iniziative pubbliche, momenti di ascolto e occasioni di incontro con la cittadinanza, con l'obiettivo di costruire un dialogo sempre più diretto e partecipato.