Fuga gas
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Cronaca

Sospetta fuga di gas in via Don Orione: attimi di apprensione nel quartiere

Residenti allertati, strada transennata e tecnici al lavoro per individuare l’origine dell’odore

Corato - venerdì 17 luglio 2026 10.43
Una sospetta fuga di gas ha generato momenti di tensione questa mattina in via Don Orione, dove diversi residenti hanno segnalato un forte odore acre proveniente dalla strada e dai portoni delle abitazioni.
Secondo le prime ricostruzioni, l'allarme è scattato intorno alle 9:30, quando alcuni cittadini hanno contattato i soccorsi preoccupati per la persistenza dell'odore.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, tecnici della società di distribuzione, insieme a una pattuglia della Polizia Locale, che ha provveduto a transennare l'area per consentire le verifiche in sicurezza.
Le operazioni si sono concentrate inizialmente sui pozzetti e sulle linee di distribuzione presenti lungo la via, con l'ausilio di strumenti per la rilevazione di eventuali dispersioni.
Al momento, non risultano evacuazioni né situazioni di pericolo immediato, ma la zona resta monitorata fino all'individuazione della causa.
Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore per chiarire se si tratti effettivamente di una fuga di gas o di un fenomeno dovuto ad altre sostanze.
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